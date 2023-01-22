大樂透頭獎1人獨得1.1億元台南開出 春節大紅包剩273組

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

大樂透第112008期開獎。頭獎金額新台幣1.1億元由1人獨得，在台南市永康區開出。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北22日電）今天是兔年的第一次開獎，台彩晚間表示，累積至新台幣1.12億元的大樂透頭獎順利開出，為一注獨得，由台南市永康區的「億贏彩券行」售出；春節大紅包加碼活動本期開出30組，仍有273組待送出。

台灣彩券公司表示，從106年起至112年，每年春節的大年初一大樂透都有開出頭獎，創下連續7年春節大年初一即開出頭獎的紀錄；今晚開出的頭獎由一注獨得，中獎彩券由台南市永康區的「億贏彩券行」售出。

台彩系統資料顯示，這張中獎彩券除了獨得當期1.12億元的頭獎外，還對中12注參獎（每注獎金2萬9403元）和15注伍獎（每注獎金2千元），十足幸運。

大樂透春節大紅包加碼活動今晚進行第3次開獎，開出的9個春節大紅包中獎號碼從小到大依序為10、16、23、26、28、29、35、41和45，本期共開出30組，除了其中1組是3注均分，3組由2注均分外，其他的26組皆為一注獨得100萬元獎金。

台彩指出，開出今晚春節大紅包獎項的投注站共35家，其中，位於南投縣竹山鎮的「大亨寶彩券行」從103年以來，今晚已是第9度開出春節大紅包獎項，雖然累計開出注數不是全國最高，但每一次開出的大紅包中獎彩券都是獨得100萬元獎金。

另外，台中市潭子區的「鑫好運彩券行」曾在110年間開出過1億元的大樂透頭獎，今年春節期間也開過1注大紅包獎項，今晚則是第2度開出大紅包獎項，連續3年都有開出大獎的紀錄。

台彩表示，統計至22日，大樂透360組100萬元春節大紅包獎項已送出87組，累計中獎人數達100人，其中獨得百萬獎金的有75人，另有22人贏得50萬元獎金、3人各分得33萬元獎金。

360組百萬春節大紅包目前還有273組待送出，明天開獎的大樂透頭獎保證1億元，還會繼續加開9個春節大紅包獎號，只要對中任6個就可得100萬元獎項。

除此之外，威力彩19日實施春節頭獎加碼後，頭獎尚未開出，大年初二開獎當期，頭獎金額上看2.6億元；另外，每5分鐘開獎一次的賓果賓果獎金加碼活動也還在實施中，民眾千萬不要錯過中大獎的機會。（編輯：翟思嘉）1120122