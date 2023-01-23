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2023春節天氣交通
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2023春節天氣交通1/44
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初三走春 預估風景區、寺廟周圍路段湧車潮

2023/1/23 16:52（1/23 17:30 更新）
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圖為22日大年初一上午國道3號三鶯至大溪南向車潮。（中央社檔案照片）
圖為22日大年初一上午國道3號三鶯至大溪南向車潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北23日電）公路總局發布新聞稿，預估明天大年初三部分省道主要幹道、銜接國道路段、觀光風景區及寺廟周圍路段將湧現車潮，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，也協調客運業者視人潮增班。

今天是大年初二，上午省道及快速道路部分路段出現車多或壅塞情形，如台65線新莊路段至五股路段（北向）、台61線龍井至中彰大橋路段（南向）、台74線大里至霧峰路段（東向）、台82線嘉義路段（西向）、台86線關廟路段（東向）、台2線淡水竹圍路段至紅樹林路段（東向）、台3線梅山路段（南向）、台9線南澳市區（南向）等。

公路總局下午發布新聞稿表示，明天是春節連假第5天，預估部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段將湧現車潮，包括上午時段台9線蘇花路廊、台61線鳳鼻至香山路段、台61線中彰大橋路段、台74線台中環線接國3等。

還有下午時段台2線（關渡至淡水、萬里至大武崙）、台18線中埔交流道、台21線日月潭、台26線墾丁路段、台17線台南南鯤鯓代天府、台19線北港朝天宮等將有車多、壅塞狀況。公路總局提醒用路人，出發前多查詢即時路況，避開尖峰時段再前往。

公路總局針對台61線西濱快速公路北部主要的車多路段鳳鼻至香山（台61線與台15線共線路段）及竹南路段，已規劃實施時段性封閉部分橫向路口；在台9線南迴公路部分，將實施車道漸變措施；在台9線蘇花路廊部分，將時段性管制21噸以上大貨車通行，並開放大客車行駛路肩，請民眾配合相關管制措施。

公共運輸部分，公路總局已督導各客運業者落實車輛安全整備及防疫措施，定期辦理場站及車輛消毒作業，請搭乘公路客運民眾配合防疫規定，共同創造安心的乘車環境。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，今天截至中午12時，西部國道客運共計行駛1993班次，疏運2萬8049人，東部國道客運路線共計行駛496班次，疏運8378人。

公路總局表示，依據目前預售情形，明天西部國道客運尚有77%空位，東部國道客運尚有92%空位，歡迎有需求民眾至各客運業者網站查詢。（編輯：張雅淨）1120123

#公路總局
#省道
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