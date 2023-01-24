寒流初三又濕又冷 嘉義以北晚間下探7度

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中央氣象局表示，24日晚間嘉義以北、宜蘭低溫為7、8度，台南及花蓮9、10度，高屏及台東11到13度。圖為高雄市鳳山區民眾穿厚實冬衣抱著孩子等待外帶餐食。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北24日電）氣象局今天發布低溫及大雨特報，基隆北海岸、宜蘭易有局部大雨發生，北台灣白天降溫至攝氏11度，晚間嘉義以北、宜蘭為7、8度；此外，清晨平地最低溫為基隆市七堵區8.6度。

中央氣象局發布低溫特報，今天至26日清晨寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫；台中以北及宜蘭有持續10度或6度以下氣溫發生。

根據氣象局網站，清晨平地最低溫為基隆市七堵區8.6度，其次為桃園市楊梅區8.7度、新竹縣湖口鄉8.8度。

氣象局說明，今天寒流影響，各地持續降溫，天氣非常寒冷，白天北台灣溫度降至11至13度，台中至台南14、15度，高屏及花東17、18度，越晚溫度越低，入夜後嘉義以北及宜蘭低溫只有7、8度，台南及花蓮9、10度，高屏及台東低溫11到13度，沿海空曠地區及近山區平地會再降溫。

氣象局並發布大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生。

氣象局指出，北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，25日大台北及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及中部山區亦有零星局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局提醒，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生；中部以北、東北部及東部高山有局部降雪機會，山區道路請慎防結冰或路面濕滑現象。（編輯：張芷瑄）1120124