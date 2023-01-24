初三午後估省道車流增多 主要幹線4路段易塞

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（中央社記者張雄風台北24日電）公路總局今天表示，預估中午前後至下午部分路段車流增多，省道主要幹線如台9線蘇花公路及南迴公路、台61線鳳鼻至香山路段及竹南路段與中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段易壅塞。

公路總局發布新聞稿表示，今天為春節連續假期第5天（大年初三），上午部分省道主要道路出現零星車多狀況，隨時間推移預估在中午前後至下午時段車流將會逐漸增多。

公路總局統計，昨天下午部分觀光地區及快速公路路段有車流量較高情形，包含台2線外木山至大武崙路段、淡水路段、台61線龍井至中彰大橋及伸港至中彰大橋路段、台84線下營系統路段、台74線霧峰至大里路段、台82線嘉義系統路段、台88線大寮至五甲系統路段皆有車多及壅塞情形。

公路總局推估今天易壅塞路段如台9線蘇花公路及南迴公路、台61線鳳鼻至香山路段及竹南路段與中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段等省道主要幹線；外銜接國道的快速公路，如台64線接國3中和交流道、台74線台中環線接國3、台86線接國3關廟路段、嘉義台18線中埔交流道路段，也將有車多壅塞情形。

此外，觀光旅遊景點路段也將有旅遊車潮出現，包含新春參拜熱點周邊道路，如台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮及台17線南鯤鯓代天府等；觀光景點周邊道路，如台2線東北角沿線風景區、台2線及台2乙線淡水地區、台3線大溪、大湖路段、台7線慈湖路段、台14甲線清境農場及台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等。

公路總局表示，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已經協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛5531班次，疏運8萬1674人，疏運人數較111年同期增加13%；東部國道客運路線共計行駛1356班次，疏運2萬3505人，疏運人數較111年同期增加2.57%。（編輯：張芷瑄）1120124