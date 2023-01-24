拉拉山下雪了 冰霰與雪花交錯遊客驚呼[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風、葉臻台北24日電）有民眾說拉拉山今天降雪，桃園市觀旅局解釋，拉拉山遊客中心下冰霰和下雪的情形交錯；氣象局說明，目前拉拉山氣溫約攝氏0.3度，入夜前都有降雪機會，但明天水氣減少，想再飄雪就不太容易。

有民眾今天在臉書分享拉拉山降雪的影片及照片。桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟向中央社表示，目前拉拉山上隨著氣溫變化，下冰霰和下雪的情形交錯、一陣一陣，冰霰的量較多，但空中的冰晶、雪狀物都是肉眼可見；目前山上交通狀況穩定，民眾要注意保暖，如有結冰降雪管制情形，桃園市政府也將於相關網路上公告並協助CMS推播訊息。

桃園市政府觀光旅遊局表示，目前包括遊客中心、巨木區都有出現冰霰，若山上持續下冰霰或降雪，造成行車或路況危險，公路局、養工處將會封路，管制有雪鏈的車輛才能上山。

氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，由於氣象局在拉拉山是自動測站，因此未有現場人員回報；目前拉拉山低溫約攝氏0.3度，晚間可能會再降低，今天一直到入夜前都有降雪機會；但明天由於水氣減少，因此想要再降雪就比較不容易。

葉致均進一步說明，由於這波水氣主要在中低層，3000公尺以上的高山水氣比較不夠，因此如玉山等高山即使溫度達標，想見到飄雪的機會也較低。

氣象局解釋，雪為固態降水種類之一，基本形態為六角板狀、六角樹枝狀、六角柱狀、針狀等；霰亦為固態降水種類之一，形狀為球粒狀或近圓錐狀，直徑約2至5公釐，不如雪有結晶構造，故質地較雪來得鬆散而易裂解。（編輯：張芷瑄）1120124