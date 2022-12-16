陽明山若下雪交管措施報你知 至管制區要掛雪鏈

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（中央社記者陳怡璇台北16日電）台北市交通局今天表示，因應陽明山地區可能下雪，將依中央氣象局宣布下雪時，同時啟動交管，到管制區民眾須加掛雪鏈。

交通局發布新聞稿表示，因應陽明山地區可能下雪，為確保行車安全，防止交通事故發生，將依中央氣象局宣布下雪時，同時啟動管制機制，員警依下雪雪線位置、範圍及車流情況，彈性實施分階段交通管制。

交通局表示，依據中央氣象局預估最冷時間點落在17日至19日清晨，相關交通管制將依中央氣象局宣布同時啟動。

交通局提醒，民眾若由仰德大道進入陽明山區（含非假日），需憑「仰德大道通行證」通行，未持證的民眾則需由其他路徑通行，所有車輛自管制點至賞雪點一律加掛雪鏈。

交通局說，仰德大道配合下雪實施彈性管制上山，二子坪往助航站方向實施管制，未掛雪鏈車輛將勸離，雪融後依道路實際狀況開放管制路段通行。（編輯：李錫璋）1111216