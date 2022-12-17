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衝上山賞雪 合歡山武嶺、昆陽停車場客滿

2022/12/17 12:47
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（中央社記者吳哲豪南投縣17日電）氣象局發布低溫特報，有人開車上合歡山想要賞雪，但合歡山今天上午下雨，民眾大失所望，武嶺、昆陽等停車場因此客滿，警方則在武嶺停車場成立聯合工作站，因應雪季交通。

入冬首波寒流，中央氣象局表示，預估北台灣最冷時間點落在今晚到明天清晨，中南部及花東則落在明天晚上至19日清晨，3000公尺以上高山明天降雪機率高。

為欣賞雪景，不少民眾今天凌晨開車前往合歡山，想要找個好位置觀賞飄雪美景，不過合歡山上午飄雨，民眾只好先將車子停在停車場，合歡山上的武嶺、昆陽及合歡山遊客服務中心的停車場因此客滿。

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南投縣警察局仁愛分局指出，已派出員警前往武嶺等停車場指揮交通，請民眾往前行駛，不要擠在停車場入口，也提醒駕駛人不要在路邊違停。

仁愛分局表示，分局也和交通部公路總局第二區養護工程處埔里工務段合作，在武嶺停車場成立雪季聯合工作站，有保全人員進駐配合員警執勤，也在台14甲線武嶺至合歡主峰口路段設置紅綠燈號誌管制系統，解決道路狹窄不易會車問題。（編輯：李錫璋）1111217

#合歡山
#武嶺
#武嶺停車場
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