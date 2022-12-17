寒流來襲下半天轉乾 入夜至18日清晨最冷

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中央氣象局表示，17日下半天起將由濕冷逐漸轉乾冷，降雨減緩，入夜到18日清晨冷空氣最強。圖為16日台北市信義商圈，民眾穿上毛衣、外套及戴上圍巾保暖。（中央社檔案照片）

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（中央社台北17日電）中央氣象局表示，今天各地溫度明顯下降，越晚越寒冷，白天北台灣溫度僅攝氏14、15度，台南以北16到18度，高屏及花東為19到21度；下半天起將由濕冷逐漸轉乾冷，降雨減緩。

氣象局網站發布訊息指出，今天強冷空氣南下，各地溫度明顯下降，越晚感受越寒冷，到白天北台灣溫度僅14、15度，台南以北為16到18度，高屏及花東為19到21度，已經明顯轉冷。

氣象局表示，入夜到週日清晨冷空氣最強，北台灣將下降到7、8度左右，台南以北為9、10度，高屏及花東為11到14度，沿海空曠地區及近山區平地還會再更低一些，請特別注意做好保暖。

降雨方面，氣象局表示，將由濕冷逐漸轉乾冷，上半天迎風面北部、東半部為陰有短暫雨天氣，不過在下半天開始水氣逐漸減少，降雨減緩，停雨的空檔增加，而中南部地區也有局部降雨，下半天開始也會逐漸轉乾，但山區轉乾速度會比較緩慢，整日水氣偏多。

風力明顯增強，高雄以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，其他沿海空曠地區及桃園至台南內陸地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，浪高為5至6米，且基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海有長浪發生機率，海邊活動及海上作業請特別注意。

根據環保署空氣品質預報資訊指出，今天鋒面通過及寒流南下，環境風場為偏北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；中部以南位於下風處，污染物稍易累積；中部至雲嘉南沿海零星地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，雲嘉南空品區短時間可能達橘色提醒等級。（編輯：謝雅竹）1111217