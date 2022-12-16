中部以北留意局部大雨 3500公尺以上高山可能降雪

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（中央社台北16日電）中央氣象局表示，今天受鋒面影響，各地降雨機率提高，中部以北及東半部地區降雨範圍廣，可能有局部較大雨勢，南部降雨則較為局部；晚間起中部以北3500公尺以上高山有降雪機率。

氣象局網站發布訊息指出，今天會有鋒面在台灣附近形成，受鋒面影響，各地降雨機率提高，中部以北及東半部地區降雨範圍廣，有局部較大雨勢發生的機率，尤其基隆北海岸及大台北下雨時間長，容易出現局部大雨，南部地區降雨則較為局部。

氣象局表示，早晚仍較涼，各地低溫普遍約攝氏16到19度，白天北台灣溫度回幅仍不多，高溫約19、20度，其他地方大多在23至26度，高屏則可以來到28、29度；高山公路夜間結冰機率高，請慎防積冰或路面濕滑現象，今晚起中部以北3500公尺以上高山有降雪機率，行車用路請多注意。

今天白天桃園至台南沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，晚起風力會進一步增強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，其他沿海空曠地區及桃園至雲林內陸地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海邊活動及海上作業請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊指出，今天鋒面影響，環境風場為東北風，中部以北位於迎風面且有雨，擴散條件佳；雲嘉南以南位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。（編輯：謝雅竹）1111216