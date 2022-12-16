更多編輯台推薦新聞：
三金團隊操刀 台北101跨年煙火首次360度展演
生活

三金團隊操刀 台北101跨年煙火首次360度展演

明年節能家電補助每台3000元 申請舊換新須有廢四機回收單
生活

明年節能家電補助每台3000元 申請舊換新須有廢四機回收單

世足輸法國無緣爭冠 摩洛哥全隊跪謝祈禱照瘋傳
運動

世足輸法國無緣爭冠 摩洛哥全隊跪謝祈禱照瘋傳

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

中部以北留意局部大雨 3500公尺以上高山可能降雪

2022/12/16 08:23（12/16 08:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央氣象局表示，16日受鋒面影響，各地降雨機率提高。圖為新北市板橋區民眾穿上連帽外套外出，蓋住頭部保暖。（中央社檔案照片）
中央氣象局表示，16日受鋒面影響，各地降雨機率提高。圖為新北市板橋區民眾穿上連帽外套外出，蓋住頭部保暖。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北16日電）中央氣象局表示，今天受鋒面影響，各地降雨機率提高，中部以北及東半部地區降雨範圍廣，可能有局部較大雨勢，南部降雨則較為局部；晚間起中部以北3500公尺以上高山有降雪機率。

氣象局網站發布訊息指出，今天會有鋒面在台灣附近形成，受鋒面影響，各地降雨機率提高，中部以北及東半部地區降雨範圍廣，有局部較大雨勢發生的機率，尤其基隆北海岸及大台北下雨時間長，容易出現局部大雨，南部地區降雨則較為局部。

氣象局表示，早晚仍較涼，各地低溫普遍約攝氏16到19度，白天北台灣溫度回幅仍不多，高溫約19、20度，其他地方大多在23至26度，高屏則可以來到28、29度；高山公路夜間結冰機率高，請慎防積冰或路面濕滑現象，今晚起中部以北3500公尺以上高山有降雪機率，行車用路請多注意。

今天白天桃園至台南沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，晚起風力會進一步增強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，其他沿海空曠地區及桃園至雲林內陸地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海邊活動及海上作業請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊指出，今天鋒面影響，環境風場為東北風，中部以北位於迎風面且有雨，擴散條件佳；雲嘉南以南位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。（編輯：謝雅竹）1111216

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
#大雨
#降雪
#氣象局
延伸閱讀
週末寒流中部以北下探6度 21日再迎冷氣團天冷憂心血管疾病上身 中醫分享養心撇步研究首度證實：低溫不利人體抵抗呼吸道病毒寒流冷氣團定義改四捨五入 彭啟明問鄭明典：能否先和氣象界溝通
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族