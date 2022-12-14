寒流冷氣團定義改四捨五入 彭啟明問鄭明典：能否先和氣象界溝通

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（中央社記者張雄風台北14日電）氣象局今年2月修改氣象預報標準，今早低溫攝氏14.1度，依新制四捨五入達大陸冷氣團強度，遭質疑未與氣象界溝通。氣象局解釋，主要讓觀測和預報上能更貼近，避免誤差。

根據中央氣象局資料，今天清晨台北氣象站低溫達攝氏14.1度。氣象局長鄭明典今天在臉書表示，新制用四捨五入達大陸冷氣團強度門檻，這是入冬第一波大陸冷氣團；並提醒接下來很快會有寒流。

然而，天氣風險公司總經理彭啟明在該文底下留言，「要改的時候，是否能和氣象界多溝通，不是單一來決定！」留言後不久，彭啟明也在自己的臉書粉絲專頁上留下一篇「開放政府 Open Government」的長文。

氣象局原本對大陸冷氣團定義為台北氣象站達14度以下、強烈大陸冷氣團為12度以下、寒流為10度以下。今年2月中旬改制後，定義調整為四捨五入後14度以下為大陸冷氣團、四捨五入後12度以下為強烈大陸冷氣團、四捨五入後10度以下為寒流。

中央氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，新制其實是今年2月中旬之後修改，主要是與內部校驗有關，讓觀測和預報能更貼近。

趙竑進一步說明，因為氣象站有自動站、人工站，就算是人工觀測也都需要再進行校驗的程序，避免誤差，因此新制比較像是因應內部作業所做的修改。如果純粹比較單一測站的最低溫、最高溫，當然還是會依實際觀測出來的結果；目前這個制度只是在預報上希望能讓更多人方便理解。

彭啟明接受中央社記者電話訪問時指出，這個社會，氣象已經不是只有氣象局的氣象，是很多人在關注，國家做這樣的定義應該更嚴謹。若是要做這些四捨五入的改變，還是希望能與整個氣象界溝通、多點討論，「今天這樣的確感覺上是有點被忽略了」。

他也認為，再對什麼大陸冷氣團、寒流分別為幾度的定義，其實意義不大，應該直接公布觀測數據就好，不然民眾還需要記一個14.4度、10.4度，預報不需要這麼多名詞；要改還是希望讓氣象界同意，才是開放政府的呈現。（編輯：陳政偉）1111214