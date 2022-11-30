氣象局與畜試所合作 加強畜牧業氣候變遷調適

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（中央社記者張雄風台北30日電）氣象局今天與畜試所簽訂合作備忘錄。氣象局說，透過農業氣象監測網監測系統，可有效應用於畜牧風險管理。畜試所期盼這項合作加強畜牧產業在氣候變遷下的調適作為及永續韌性。

中央氣象局發布新聞稿表示，為強化氣象資訊於畜牧領域應用，氣象局與行政院農業委員會畜產試驗所簽訂合作備忘錄，開啟國內氣象與畜牧機關跨域合作夥伴關係的重要里程碑。

氣象局指出，近年來氣候變遷導致極端天氣事件頻傳，特別是高溫、熱浪事件，嚴重影響國內畜禽生產管理。氣象局開發「農業氣象觀測網監測系統」網頁及「Line農業氣象應用服務」氣象監測與預報資訊，可有效應用於畜牧風險管理。

氣象局舉例，其中「連續五天不降雨機率預報」有助於降低乾草調製過程中的遇雨機率，使盤固乾草的製作成功率由60%提升到90%（10次割草僅遇1次雨淋），提升乾草產量33%以上；「溫濕度指標（THI）預報」可用於協助酪農評估畜群可能面臨熱緊迫程度，以適時採取調適策略緩解乳牛的不適，使熱緊迫期間的乳量損失得以控制在每日每頭2.5kg以下。

氣象局長鄭明典表示，為落實世界氣象組織（WMO）提倡的全球氣候服務框架（GFCS），氣象局長期致力於氣象資訊跨領域應用服務，特別是與糧食安全息息相關的農業領域，包含農、林、漁、牧等一級產業。

鄭明典說，氣象局期待透過與畜試所簽訂合作備忘錄，讓雙方在既有合作基礎上，有更深入溝通與互動，並進一步在各種畜牧管理業務上將氣象相關的影響轉換為決策資訊，在不確定情境下作出最佳調適行動，有效支援畜牧風險管理與加值應用，以降低風險、減少災損、提升經濟效益。

畜試所長黃振芳表示，此次與氣象局簽訂合作備忘錄，更為拉緊雙方合作關係，不僅透過分享資料與研究資源，並進行技術交流、產品研發、作業建置、應用推廣等活動，提升氣象測報資訊於畜牧產業的有效應用，進而加強畜牧產業在氣候變遷下的調適作為及永續韌性。（編輯：管中維）1111130