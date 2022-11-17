鄭明典貼文談大氣條件日夜變化 解釋空污擴散

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北17日電）中央氣象局長鄭明典在臉書以今天為例，解釋空污擴散情況，因夜晚清晨接近靜風，相對穩定、空污擴散條件不佳；白天太陽出來後，因溫度及海風影響，更加強污染擴散作用。

行政院環境保護署空氣品質監測網表示，今天環境風場為偏東風，受地形影響西半部擴散條件不佳，若產生背風渦旋，易使局部地區濃度上升。根據空氣品質監測網，今天下午僅3測站空氣品質亮橘燈，均位於高雄地區，西半部地區大致上為普通等級。

鄭明典在臉書解釋大氣條件日夜變化的影響，並提到今天是很好的案例，並不是每天都能看到這麼明顯的對比。

鄭明典表示，清晨接近靜風，夜晚的輻射冷卻在近地面形成一個很薄的穩定層，那是污染擴散效率很低的氣象條件。

鄭明典進一步說明，也因為是穩定的天氣，太陽出來後，地面增溫相對明顯，這有兩個主要作用，其一是增溫直接產生垂直混合；其二是地面增溫帶動海風吹入更加強污染擴散作用。

鄭明典更進一步延伸，清晨風速很微弱、中午海風則明顯許多；清晨大氣條件有點類似冬季，中午大氣條件有點類似夏季；夏季的污染擴散效率遠高於冬季。

環保署表示，明天環境風場為東北東風，中部以南位於下風處，擴散條件稍差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧稍易上升；清晨及夜間中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

竹苗、宜蘭、花東及馬祖、金門、澎湖空氣品質為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南為「普通」等級；高屏為「橘色提醒」等級。

環保署說，未來一週，18日至19日環境風場為東北東風至偏東風，西半部地區位於背風區，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積；20日至21日東北季風稍增強，迎風面地區擴散條件佳，中南部地區位下風處，污染物易累積；22日至23日受南方雲系北移影響，降雨機率增，空氣品質多為普通等級。（編輯：管中維）1111117