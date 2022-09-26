氣象局開放資料公私協力 首家簽約與天氣風險合作

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（中央社記者張雄風台北26日電）氣象局今天與天氣風險公司正式進行「氣象資源創新應用方案」簽約，這也是此方案首家通過的民間氣象業者。氣象局希望透過合作，除了強化資料服務，並可促進氣象相關產業發展。

中央氣象局舉辦「氣象資源創新應用方案」啟動記者會暨首家產業簽約儀式，與天氣風險管理開發股份有限公司正式簽約，將提供更詳細的氣象數據，也是氣象局首宗「氣象資源創新應用方案」簽約的案例。

氣象局副局長程家平簡報時表示，根據統計，因氣象造成每年財損約新台幣180億元，正確的預報可減少10%至30%的損失。期望「氣象資源創新應用方案」的訂定及推動，除可強化資料服務，並可促進氣象相關產業的發展。

程家平接受媒體聯訪時表示，方案公布後其實有7家有興趣，天氣風險是首家完全通過審查的業者，還有2家已經完成報告，也有機會通過審查，其中一家是推廣氣候變遷的社團，另外一家則是民間儀器製造商，是做海上探勘、魚群量測的公司。

天氣風險管理公司總經理彭啟明會後接受媒體聯訪時表示，其實全世界許多國家都有類似的民間氣象公司，美國最為開放，其他如日本、甚至中國大陸也有，因為民間的服務才能做到客製化，氣象局是「大家的氣象局」，有客製化的需求還是透過民間的服務。

彭啟明說，就氣象產業而言，目前估計全世界氣象產業產值約每年新台幣5000億至1兆元，這幾年特別強化在再生能源、淨零排放等，在全世界都有非常大的需求；就台灣而言，每年產值約20億至30億左右。

彭啟明說，再生能源中如風力發電、太陽能都需要很強的氣象資料預測，與傳統每天氣象播報是不同的層次，因此能創造更多價值。

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氣象局指出，天氣風險公司於今年4月提出資源需求，約每天傳輸量高達41GB的資料量，透過雙方多次技術交流，提出「氣象資源公私協力創新試用合作計畫」，並於9月核定通過，為首家通過民間氣象產業。

氣象局表示，預期此計畫可深化氣象資訊 於防災領域的應用，並可開創綠能風光電領域的應用，此外，天氣風險公司主動回饋與氣象局合辦「天氣黑客松」活動，也能吸引學子，鼓勵年輕人，落實學用合一的理念。（編輯：管中維）1110926