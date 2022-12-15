週末寒流中部以北下探6度 21日再迎冷氣團

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（中央社記者張雄風台北15日電）氣象局今天表示，明天鋒面通過、全台有雨，週末寒流影響，17日清晨北部低溫約攝氏10度；18日北部整天都在10度以下，19日白天回溫；預估21日又有冷氣團來襲，台北低溫約13度。

中央氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，明天鋒面影響，基隆北海岸及大台北地區易有局部大雨發生，中部以北及東半部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢，其他地區有局部短暫雨。

張承傳說，17、18日為寒流影響。17日白天水氣稍多，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，下午至晚上慢慢轉乾；18日之後主要是偏乾冷的天氣，北部、東半部地區及中南部山區仍有零星短暫雨。

氣溫方面，張承傳提到，17日起氣溫明顯下降，清晨北部低溫約10度，中南部約12至14度，部分地區會再低一些；17日晚至18日清晨，中部以北低溫普遍為6至7度，其他地區也只有8至10度，局部溫度會再更低一些。

張承傳指出，這波寒流影響最明顯的時間是18日至19日清晨，18日北部整天都在10度以下；高溫部分，中部約16度、南部近20度。預估19日白天氣溫就會回升，北部高溫來到15至18度，中南部約21度。

張承傳說，16日前中部以北3500公尺以上高山有機會降雪；17日高山水氣增多，氣溫進一步下降，17至18日清晨全台3000公尺以上、中部以北2000公尺以上的高山也不排除降雪。

至於外界好奇是否會與2016年的霸王級寒流同等級，張承傳說，當年在許多低海拔地區也出現降雪的現象，今年水氣較少，且溫度也不如當年低，儘管如此，還是要留意低溫。

根據氣象局資料，2016年1月24日台北氣象站測得4.1度的低溫，同日測得設站以來第一次冰霰的紀錄。

張承傳表示，19、20日天氣偏乾，僅東北風迎風面的北部、東半部有局部雨。21日又有一波大陸冷氣團南下，整天都是降溫的過程，目前預估冷氣團影響的時間會持續到25日，中部以北低溫探13度。

張承傳提醒，17、18日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生，沿海並留意較強陣風。（編輯：管中維）1111215