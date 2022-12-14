氣溫驟降 醫師：小心「腳中風」嚴重恐截肢

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中國醫藥大學附設醫院心臟血管中心周邊血管科主任徐中和14日在記者會中，說明下肢周邊動脈阻塞性疾病個案症狀及治療過程，提醒民眾入冬氣溫驟降，小心急性腳中風上身。（中國醫藥大學附設醫院提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月14日

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）近日氣溫驟降，中國醫藥大學附設醫院主任徐中和今天表示，天冷除可能併發心肌梗塞或腦中風外，也要警戒俗稱「腳中風」的下肢周邊動脈阻塞性疾病，重度阻塞恐面臨壞疽截肢。

中國醫藥大學附設醫院今天召開記者會，由心臟血管中心周邊血管科主任徐中和說明下肢的周邊動脈阻塞性疾病個案的症狀及治療情形。

最近天氣漸變冷，徐中和表示，冬季是心血管疾病的好發季節，血管阻塞發生機會大幅增加，年長者除了要小心天冷引發心臟血管硬化，可能併發心肌梗塞或腦中風外，也要高度警戒包括下肢的「周邊動脈阻塞性疾病」（PAOD），即俗稱的「腳中風」。

有關「腳中風」的症狀，徐中和指出，輕者影響走路、跑步痠麻無力，重度阻塞者則面臨壞疽（乾枯發黑）、截肢的命運，提醒罹患心房顫動的病人，平常一定要規則服用抗凝血劑，以預防血栓事件的形成。

徐中和以72歲的女性患者為例說，這名患者有高血壓、心臟冠狀動脈阻塞，還有甲狀腺機能亢進病史，並出現陣發性心房顫動情形，由於出現右下肢冰冷及發生異常疼痛，家人在1週後陪同患者到醫院求診。

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經徐中和檢查後，發現患者右下肢動脈有血栓情形，造成下肢血液循環嚴重阻塞，於是啟動「24小時溶栓團隊」，立即緊急為患者進行導管溶栓手術，術後患者血液循環獲得大幅改善，避免截肢危機。

徐中和強調，「周邊動脈阻塞性疾病」發生率約12%，尤以45歲以上的人居多，醫護團隊務必搶在病人動脈血管阻塞的黃金6到8小時內，確定病人下肢血管阻塞位置後，緊急進行血栓清除、血管繞道等血管重建手術，才能避免造成肌肉組織永久性壞死。（編輯：陳仁華）1111214