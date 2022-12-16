寒流17日報到 氣象局入冬首發本島低溫特報

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入冬後首波寒流將在17日晚間報到，中央氣象局首度針對本島發布低溫特報。圖為台北民眾穿上厚外套禦寒。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北16日電）入冬後首波寒流將在17日晚間報到，中央氣象局今天首度針對本島發布低溫特報，其中有12縣市亮橙色燈號，有持續攝氏10度左右或6度以下氣溫發生機率。

中央氣象局發布 低溫特報 低溫燈號小百科 🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下 🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下 🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下 註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。 看更多 關閉 ，明天寒流南下，各地氣溫明顯下降，明天傍晚起至19日清晨，寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有攝氏10度以下氣溫發生。

氣象局表示，明天傍晚至18日台中以北、宜蘭、花蓮及金門有持續10度左右或6度以下氣溫發生的機率，連江有持續6度左右氣溫發生的機率，注意防範。

橙色燈號縣市包含新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、苗栗縣、台中市、花蓮縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，注意防範。

黃色燈號縣市為彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市有10度以下氣溫發生的機率，提醒注意。

根據氣象局網站，黃色燈號是平地最低氣溫攝氏10度以下；橙色燈號為平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。（編輯：陳政偉）1111216