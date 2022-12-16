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吳德榮：入冬首波寒流將南下低溫探6度 18日至19日清晨最冷

2022/12/16 09:42（12/16 10:05 更新）
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氣象專家吳德榮16日表示，入冬首波寒流晚上起南下，各地氣溫漸降，越晚越冷。圖為新北市板橋區外出民眾穿厚外套、戴圍巾加強保暖。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮16日表示，入冬首波寒流晚上起南下，各地氣溫漸降，越晚越冷。圖為新北市板橋區外出民眾穿厚外套、戴圍巾加強保暖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北16日電）氣象專家吳德榮今天表示，入冬首波寒流晚上起南下，各地氣溫漸降，越晚越冷，18日到19日清晨最冷，平地低溫下探攝氏6度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天鋒面通過，降雨範圍擴大，中部以北、東半部明顯降雨，南部亦有局部雨，晚起首波寒流開始南下，氣溫漸降。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天寒流續南下，北、東仍有局部雨，中南部逐漸好轉、為雨後多雲時晴；氣溫繼續下降，越晚越寒冷。

吳德榮說，18日至19日清晨，寒流最強，各地晴朗穩定，天氣「極寒冷」，尤其早晚、要特別注意保暖；台北測站最低氣溫將降至8度左右，本島平地最低氣溫亦將降至6度以下。

吳德榮指出，19日白天起寒流漸減弱，天氣持續晴朗穩定，氣溫逐漸回升，20日天氣晴朗，氣溫續回升，白天溫暖舒適、早晚冷，日夜溫差大。

吳德榮表示，21日起至下週末，另一波屬性偏乾的強冷空氣南下，21日上半天北台灣有局部少量降雨的機率，但很快好轉，各地皆在「大陸高壓」影響之下，為晴朗穩定的天氣，並持續至下週末。

不過，吳德榮提醒，期間白天在陽光下或不覺冷，入夜「強輻射冷卻」作用，氣溫降得很快、很低，清晨平地最低氣溫常在10度以下，應注意保暖、防寒。（編輯：謝雅竹）1111216

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
#吳德榮
#中央大學大氣科學系
#寒流
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