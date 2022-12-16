合歡山雪季首設工作站 勤務人員終於能遮風避寒

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合歡山雪季期間，員警與工務段人員需長時間在低溫、寒風環境中執勤，為提供遮風避寒的休息空間，今年首次在武嶺停車場角落設置雪季勤務聯合工作站，15日正式掛牌啟用。（仁愛警分局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年12月16日

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（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）合歡山雪季期間，員警與工務段人員需長時間在低溫、寒風環境執勤，並提供民眾救難服務，為提供人員遮風、避寒休息空間，今年首次設置雪季勤務聯合工作站。

合歡山是知名追雪景點，交通管制、疏導爆量車潮、遊客緊急協助等工作，有賴交通部公路總局第二區養護工程處、南投縣警察局仁愛分局等單位派員出勤，但人員長時間在低溫、寒風環境工作，卻無室內空間可短暫休息，頂多在車內，經常讓出勤人員凍得受不了。

今年台14甲線合歡山雪季勤務自12月31日至112年2月28日，第二區養護工程處體恤雪季勤務人員辛勞，經林務局東勢林區管理處、太魯閣國家公園管理處同意，今年雪季期間首次在武嶺停車場角落設置「雪季勤務聯合工作站」，昨天共同掛牌啟用，改善雪季勤務人員工作與休息環境，身體不適遊客也能在此等待送醫，雪季後撤除。

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仁愛分局今天透過新聞稿表示，賞雪遊客應注意個人身體健康，低速行駛並全程開大燈，出發前查詢輪胎是否需加掛雪鍊；另外，為維護合歡山交通安全及順暢，武嶺至合歡主峰口、台14甲線31.1至31.4公里處設置紅綠燈管制系統，解決道路狹窄不易會車問題。

第二區養護工程處今天透過訊息表示，雪季期間合歡山台14甲線路況難掌握，若非必要請勿前往，出發前備妥個人裝備與輪胎雪鍊、關注氣象預報與交通資訊，並注意路側可變資訊看板顯示的交管訊息。（編輯：郭諭儒）1111216