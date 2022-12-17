氣象局發低溫特報 鄭明典：預警力道強一點

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（中央社記者余曉涵台北17日電）寒流報到，中央氣象局持續發布低溫特報，中央氣象局長鄭明典今天在臉書上表示，有10多年沒寒流這麼早到，「怕有人會意外，所以這次低溫預警力道強一點」。

寒流報到，中央氣象局持續發布低溫特報，今天傍晚起至19日清晨寒流影響，各地天氣寒冷，易有攝氏10度以下氣溫發生，傍晚至明天台中以北、宜蘭、花蓮及金門有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，連江有持續6度左右氣溫發生機率，請注意防範。

氣象局指出，橙色燈號（非常寒冷）的區域包含新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、苗栗縣、台中市、花蓮縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

黃色燈號（寒冷）區域為彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

根據氣象局網站，黃色燈號是平地最低氣溫10度以下；橙色燈號為平地最低氣溫6度以下或平地最低氣溫10度以下且連續24小時平地氣溫12度以下。

鄭明典在臉書上表示，有10多年沒寒流這麼早到，「怕有人會意外，所以這次低溫預警力道強一點，不希望漏掉任何人」。（編輯：謝雅竹）1111217