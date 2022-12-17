更多編輯台推薦新聞：
熊好券終極加碼18日前須用完 台北通會員曾登記就有獎
生活

熊好券終極加碼18日前須用完 台北通會員曾登記就有獎

利率連4升後央行升息走到終點了嗎？關鍵問答一次看
產經

利率連4升後央行升息走到終點了嗎？關鍵問答一次看

甘迺迪遇刺新一批檔案解密 凶手行刺前曾叛逃到蘇聯
國際

甘迺迪遇刺新一批檔案解密 凶手行刺前曾叛逃到蘇聯

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派觀察／歐盟和美國佳偶變怨偶 但抗俄抗中仍拉住彼此
首頁 / 生活

氣象局發低溫特報 鄭明典：預警力道強一點

2022/12/17 10:24（12/17 10:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北17日電）寒流報到，中央氣象局持續發布低溫特報，中央氣象局長鄭明典今天在臉書上表示，有10多年沒寒流這麼早到，「怕有人會意外，所以這次低溫預警力道強一點」。

寒流報到，中央氣象局持續發布低溫特報，今天傍晚起至19日清晨寒流影響，各地天氣寒冷，易有攝氏10度以下氣溫發生，傍晚至明天台中以北、宜蘭、花蓮及金門有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，連江有持續6度左右氣溫發生機率，請注意防範。

氣象局指出，橙色燈號（非常寒冷）的區域包含新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、苗栗縣、台中市、花蓮縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

黃色燈號（寒冷）區域為彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

根據氣象局網站，黃色燈號是平地最低氣溫10度以下；橙色燈號為平地最低氣溫6度以下或平地最低氣溫10度以下且連續24小時平地氣溫12度以下。

鄭明典在臉書上表示，有10多年沒寒流這麼早到，「怕有人會意外，所以這次低溫預警力道強一點，不希望漏掉任何人」。（編輯：謝雅竹）1111217

#鄭明典
#氣象局
#中央氣象局
鄭明典
負北極振盪冷空氣來襲 鄭明典：台灣可能被掃到邊 近1年地震國家級警報台東發布20次最多 澎湖金門連江掛零
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族