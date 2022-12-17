寒流來襲 上千遊客湧入太平山盼賞雪景

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寒流來襲，林務局羅東林區管理處統計，17日上午11時已有近1700名遊客進入太平山國家森林遊樂區，希望午後可欣賞到今年入冬以來首場雪景。（羅東林管處提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年12月17日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣17日電）寒流來襲，高山降雪機會高。據林務局羅東林區管理處統計，今天上午11時已有近1700名遊客進入太平山國家森林遊樂區，希望午後可欣賞到今年入冬以來首場雪景。

太平山國家森林遊樂區管理中心經理林志雄今天表示，太平山國家森林遊樂區內的太平山莊附近約有200個停車位，近中午時已客滿、山區氣溫攝氏3度、風勢與雨勢增強，起霧、水氣充足，氣溫持續下降。

他說，考量遊樂區內午後易有濃霧及視線昏暗，通往遊樂區的聯外道路「宜專一線」在今天中午之後只開放到鳩之澤溫泉區，無法前往可能降雪的太平山莊，並呼籲在上午已入園區但不是住宿的遊客，於晚間8時之前離園。

此外，今天入夜後至明天清晨，園區可能下探0度以下，道路有結冰及積雪的可能。為確保遊客用路安全，明天清晨6時起將先巡視道路，等待安全無虞後才會開放。

受這波寒流影響，各地氣溫驟降。宜蘭縣政府工商旅遊處表示，縣內熱門景點清水地熱公園今天上午也湧現人潮，上午11時啟動停車場總量管制，園區停車場250個小客車車位客滿，啟動「一進一出」管制。（編輯：李錫璋）1111217

寒流來襲，各地氣溫驟降，宜蘭縣熱門景點清水地熱公園17日上午湧現人潮。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年12月17日