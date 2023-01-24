陽明山若下雪啟動交管 車輛須掛雪鏈、公車折返

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（中央社記者陳昱婷、張雄風台北24日電）寒流發威，台北市交通局今天表示，若陽明山地區下雪，將依範圍及車流情況實施分階段交通管制，所有車輛自管制點至賞雪點一律加掛雪鏈，公車則折返不進入管制區。

根據中央氣象局網站，截至下午4時，陽明山鞍部氣溫約攝氏1.3度。氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，目前陽明山水氣已經減少，晚間至入夜下雪機會沒有很高；目前仍然以桃園拉拉山、宜蘭太平山等若溫度和水氣能配合，飄雪的機會較高。

台北市交通局透過新聞稿表示，依據氣象局預報，陽明山今天到明天上午8時會有持續10度以下的低溫，可能會降雪，所以提醒用路人預作準備，相關交通管制將依氣象局宣布下雪時同時啟動。

交通局指出，若下雪，員警將依雪線位置、範圍及車流情況，分3階段彈性實施交通管制，首階段從二子坪停車場周遭開始，接著擴大至擎天崗、冷水坑、七星山區等，最大管制範圍到仰德大道至誠路口。

交通局提醒，屆時民眾若從仰德大道進入陽明山區，須憑「仰德大道通行證」通行，且所有車輛自管制點至賞雪點一律加掛雪鏈，否則勸離，公車也會配合折返不進入管制區，雪融後則依道路實際狀況開放通行。（編輯：唐聲揚）1120124