全台22縣市低溫特報 嘉義以北探6度以下

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（中央社記者陳昱婷台北24日電）寒流來襲，中央氣象局今天傍晚發布低溫特報，全台22縣市氣溫到明天都可能有攝氏10度以下發生機率，嘉義以北更是非常寒冷，可能低到6度以下。

氣象局今天下午發布低溫特報，受到寒流影響，北部及東北部天氣到明天都非常寒冷，嘉義以北、宜蘭、花蓮、連江、金門及馬祖有6度以下氣溫發生的機率，台南、高雄、屏東、台東及澎湖則有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局同時針對花蓮山區發布大雨特報，並指出東北風明顯偏強，苗栗至台南地區、北部、東半部、高雄、恆春半島沿海空曠地區等有9至11級強陣風，北部地區及其他沿海空曠地區也有較強陣風。

氣象局提醒，民眾應加強保暖、避免長時間逗留在寒冷環境，使用瓦斯熱水器及電暖器具時要注意室內通風及用電安全；農作物及水產養殖業注意寒害。

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此外，環保署發布新聞稿表示，強烈東北風引起中部沿海地區大範圍地表揚塵，其中彰化二林空氣品質測站在今天上午9時測到懸浮微粒PM10達每立方公尺1072微克的高值，下風處的雲林、嘉義、台南等地測站測值也陸續上升，估計到晚間風速減弱後才會趨緩。

環保署指出，即使仍在年假中，地方政府環保局及第四河川局已因應空氣品質狀況迅速展開應變，包含通報工業區、大型工廠、營建工地做好灑水等污染防制工作；在濁水溪周邊沿岸道路加強洗街及霧砲抑塵、裸露地覆蓋等，並針對部分出現高值測站周邊地區在空氣品質指標AQI大於200時發布細胞廣播。（編輯：唐聲揚）1120124