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雲嘉南空氣品質不佳 彰化二林地表揚塵紫爆

2023/1/24 15:50（1/24 15:57 更新）
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圖為24日下午3時全台全國空氣品質指標，中南部多呈現紅色警示或橘色提醒，彰化二林測站達到紫色警報。（圖取自環保署空氣品質監測網airtw.epa.gov.tw）
圖為24日下午3時全台全國空氣品質指標，中南部多呈現紅色警示或橘色提醒，彰化二林測站達到紫色警報。（圖取自環保署空氣品質監測網airtw.epa.gov.tw）
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（中央社網站24日電）環保署今天發布空氣品質警報，彰化二林測站受地表揚塵影響達到紫色警報，對所有族群非常不健康；另外雲林、嘉義、台南多個測站達到紅色警示或橘色提醒，民眾應減少戶外活動。

空氣品質監測網預報說明，今天受寒流影響，環境風場為北風，北風挾帶微量境外影響台灣，中部以北位於迎風面，擴散條件佳，雲嘉南以南位於下風處，污染物稍易累積；彰化至高屏空品區因風速強勁，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

預測竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級，高屏局部地區受地表揚塵影響，短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，彰化至雲嘉南沿海地區受地表揚塵影響，短時間達紅色警示至紫色警報等級。

明天（25日）仍受寒流影響，環境風場為東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，污染物稍易累積。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（編輯：林廷軍）1120124

#空氣品質
#環保署
#寒流
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