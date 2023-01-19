春節大年初三初四最冷 吳德榮：平地低溫探6度
2023/1/19 12:23（1/19 13:52 更新）
氣象專家吳德榮預測，初三、初四平地低溫下探6度。台北市民眾到中山區市場採買。（中央社檔案照片）
（中央社記者汪淑芬台北19日電）中央氣象局今天預報，明天起10天春節假期，每2天就有一波冷空氣，大年初三、初四最冷，可能達寒流強度。氣象專家吳德榮預測，初三、初四平地低溫下探攝氏6度。
氣象局預報，23日大年初二強烈大陸冷氣團南下，將影響至25日大年初四，且不排除接近或達寒流強度，北部高山有降雪機率，中部以北、宜蘭、花蓮天氣偏冷，其他地區早晚也冷，多數平地低溫約10至12度，沿海空曠地區可能降至10度以下。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」說，最新模式模擬顯示，20日小年夜至21日除夕、東北季風略增強，北台灣白天氣溫略降，低溫變化不大；水氣略增，北海岸、大台北及東半部有局部雨，新竹以南晴時多雲。
吳德榮說，21日除夕至22日大年初一，冷空氣減弱，氣溫回升，為短暫空檔；最新各國模式模擬顯示，23日大年初二至25日大年初四，另一波強冷空氣南下，氣溫逐日下降，初三、初四達「寒流」的機率高，平地最低氣溫將下探6度，高山有降雪機率。
吳德榮說，26日大年初五、27日大年初六，冷空氣逐日減弱，氣溫回升，28日大年初七又有一波相對較弱的冷空氣南下，影響程度待觀察。（編輯：張芷瑄）1120119
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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