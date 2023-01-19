春節10天連假國道0至5時免收費 初三起部分路段高乘載管制

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（中央社記者汪淑芬台北19日電）明天就是小年夜，高速公路局將開始實施多項春節交通疏導措施，其中，連續10天每天0至5時國道免收費。

高公局研判，今年除夕前主要是返鄉南向車流，初一至初三以旅遊南向車流為主，初三至初七以旅遊及收假北向車流為主，初八則為收假北向車流。

根據高公局先前公布的春節國道交通疏導計畫，20日（小年夜）至29日（初八），實施單一費率，且每天0至5時暫停收費；國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

高公局也將在春節假期實施高乘載管制，分別是25日（初四）下午1時至傍晚6時，國1北向下營系統至頭份及國3北向官田系統至竹南各交流道入口匝道；24日（初三）至29日（初八）每天下午3時至晚間8時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口匝道。國5北向高乘載管制結束時間將視交通狀況機動調整。

另外，春節假期部分匝道將封閉，包括22日（初一）至24日（初三）每天0時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；5時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

24日（初三）至26日（初五）每天中午12時至深夜12時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；中午12時至晚間9時，封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口。

高公局也會在春節連假每天增加開放路肩路段與時段供小型車行駛，並視各交流道行車狀況實施入口匝道儀控管制，採機動調整。（編輯：張芷瑄）1120119