春節連假將至桃機湧人潮 預估19日出入境逾6萬人

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（中央社記者吳睿騏桃園機場19日電）春節連假將至，桃園國際機場出入境人潮漸增，據內政部移民署國境事務大隊預報，今天出入境超過6萬人，截至目前通關作業順暢。

根據預報，桃機19日出入境數，第一航廈入境約1萬3579人、出境1萬9539人；第二航廈入境1萬2401人、出境1萬8119人，合計6萬3638人。

內政部警政署航空警察局告訴中央社記者，上午出國尖峰時段集中在6時到9時，安檢作業順暢，但為加速作業，呼籲出國旅客先取下厚重外套、帽子及金屬物品，取出平板與筆記型電腦後一同置入X光檢查儀，手提行李或隨身攜帶上機液體、膠狀及噴霧類物品容器不得超過100毫升，且須裝於可密封的透明塑膠夾鍊袋。

陳姓旅客表示，出發前旅行社有通知要提早到機場，特別提前約1小時抵達，原本已準備好需一段通關作業時間，沒想到過程很流暢，很短時間就完成，這樣就有更多時間逛免稅商店。

王姓旅客說，明顯感受出國人數變多，民眾生活漸漸恢復以往，原本擔心通關時間因人數增加而變慢，但安檢及海關作業都很流暢，感覺桃機股份有限公司、航警局及移民署都有調整作業及動線，讓民眾不需排隊等候。（編輯：李明宗）1120119

春節連假將至，桃園國際機場出入境人潮漸增，據內政部移民署國境事務大隊預報，19日出入境超過6萬人，截至目前通關作業順暢。圖為民眾在航空公司櫃台報到。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年1月19日