春節台金航線 28至30日提供聯合補位服務

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（中央社記者黃慧敏金門縣19日電）金門航空站主任洪念慈今天表示，為疏解112年度春節期間自金門返台旅客，成立「聯合補位服務櫃檯」，28日上午6時30分至30日止共3天，提供旅客迅速便捷的補位資訊服務。

今年農曆春節假期為20日至29日，共10天連假；交通部民航局規劃台金航線管制期間為19日至30日，共12天。

今天是春節台金航線管制首日，旅台金門鄉親陸續返金。洪念慈接受中央社記者訪問表示，預料28日、29日將是自金返台高峰。他說，金門航空站領先全台，自2017年7月啟用「線上會員候補系統」，旅客透過電腦網路、手機APP等，在家也可輕鬆登記候補，免除往返奔波舟車勞頓之苦，並紓解現場登記候補大排長龍人潮及長時間的等候。

洪念慈說明，候補登記時間：28日上午6時30分開始受理候補登記，線上候補則自6時45分開始，至30日航空疏運正常時結束。補位登記序號在聯合補位實施期間都有效；如果旅客當天無法補上機位，也毋重新登記。

候補登記地點在金門航空站聯合補位服務櫃檯，持有各航空公司VIP卡會員享有優先補位措施者，在聯合補位候補期間停止適用。旅客每次登記候補人數不得超過6人，在候補系統輸入姓名後，由電腦產生序號。完成候補登記勿離開現場，經唱號或唱名未到場或不願搭乘已候補上的航班者，都視同放棄補位權利；棄權旅客如欲繼續候補，需重新填寫資料。

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每班班機起飛時間前20分鐘進行唱號或唱名作業，若航空公司班次尚有甚多空位時，得提前於前30分鐘開始作業。候補旅客若有序位連號的老弱婦孺相伴同行，而未能補上同班機者，得以保留補位權利，但人員不得離開現場，後續號碼依序遞補。

航空站指出，春節聯合補位即時補位資訊諮詢專線為：082-322381、082-313694，旅客也可透過利用手機及電腦上網連結即時補位查詢網站（或由航站官網超連結進入）：https://standby.kma.gov.tw/，瞭解候補叫號狀況及臨時加班機資訊跑馬燈。（編輯：謝雅竹）1120119