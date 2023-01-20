春節連假首日國道5路段易壅塞 南向宜下午出發

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（中央社記者陳至中台北20日電）今天是春節連假首日，上午9時國1南向竹北到新竹路段、國3南向通霄到苑裡等路段車多。高速公路局提出5個今天上午易壅塞路段，並建議南向用路人盡量於下午出發。

高速公路局發出新聞稿，截止上午7時，交通量為15.3百萬車公里。高公局預估今天國道交通量為100百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）的1.1倍，其中南向交通量可達60百萬車公里，為年平均平日的1.4倍。

今天相關疏導措施包括單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0到5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

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高公局預判今天上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅到新竹、彰化系統到埔鹽系統；國3南向土城到關西、快官到霧峰；國5南向南港系統到頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況。長途建議多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6、台74接國4替代國1與國3台中路段；短途則建議民眾儘量利用省縣道，避免上國道。（編輯：謝雅竹）1120120