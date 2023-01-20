高速公路路況小年夜國道4路段事故 各回堵2至3公里

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）今天是春節連假首日，也是小年夜，交通部高速公路局說，上午有4處路段發生追撞及自撞事故，每起都造成回堵2至3公里，影響車流。

高公局發布新聞稿，至中午12時，國道全線交通量43.7百萬車公里，預估今天交通量為100百萬車公里，在預期流量範圍內。

高公局說，上午國道車多路段為國1南向湖口至新竹、王田至彰化系統，其餘路段大致正常。

另外，今天上午國道發生4起車輛追撞事故，包括：國3南向194.2公里、1輛小客車與1輛大貨車追撞占用外車道，回堵3公里；國1南向112.3公里、2輛小客車追撞占用內車道，回堵2公里；國1南向191公里、2輛小客車追撞占用內車道，回堵2公里；國5南向15.7公里、1輛自小客自撞占用內側車道，回堵3公里。

高公局說，這4起事故都已排除，但車輛回堵影響整體車流。

高公局研判，下午易壅塞路段為國5南向南港系統-頭城，預計下午4時就會紓解。（編輯：謝雅竹）1120120