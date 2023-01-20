除夕回暖中南部高溫上看25度 宜蘭注意大雨

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中央氣象局說，21日北部及東北部氣溫回升，最高溫約攝氏20度到22度，中南部則有機會達25度。圖為小朋友中午在花博公園騎腳踏車。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳怡璇台北20日電）交通部中央氣象局說，明天除夕東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，最高溫約攝氏20度到22度，中南部更熱，有機會達25度；另外，宜蘭晚間到明天上午有局部大雨發生機率。

根據氣象局網站，明天北部及宜蘭縣白天氣溫回升，各地早晚低溫約15度到18度，白天北部及宜蘭、花蓮縣高溫回升，約20度到22度左右，中南部、台東地區可達23度到25度，南部近山區會更高，中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時調整穿著。

另外，晚間到明天清晨中層水氣通過，彰化縣以北有零星降雨機率，桃園市以北、東半部地區整天都有局部短暫雨機率，白天起新竹以南轉為多雲到晴，而氣象局晚間發布宜蘭大雨特報。（編輯：李明宗）1120120