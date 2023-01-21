除夕高速公路路況 5路段上午易壅塞 高公局建議下午出發

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）進入春節連假第2天（除夕），高速公路局今天表示，預估交通量為90百萬車公里，預判上午重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅至新竹等5路段，建議用路人下午時段出發。

高速公路局今天發布的新聞稿表示，昨天全日交通量為106.9百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）的1.2倍；國5交通量為2.9百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）的1.1倍。

高公局表示，昨天路況於下午5時後大致順暢，至於今天凌晨0時到5時平均交通量為8.6百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）的2.5倍；預估今天交通量為90百萬車公里。

高公局預判今天上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽系統；國3南向土城－關西、快官－霧峰；國5南向南港系統－頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

高公局指出，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為13.1百萬車公里，今日相關疏導措施包括單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。

替代道路部分，高公局表示，長途建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6、台74接國4替代國1與國3台中路段；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。（編輯：陳政偉）1120121