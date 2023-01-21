除夕高速公路路況大致順暢 下午國5南向為重點壅塞路段

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高速公路局表示，21日下午重點壅塞路段，將出現在國5南向南港系統至頭城等路段。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北21日電）春節連假第2天（除夕），高速公路局今天表示，上午發生零星事故導致車輛回堵影響整體車流，不過車流仍在預期範圍內。至於下午重點壅塞路段，將出現在國5南向南港系統至頭城等路段。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，截至上午11時，國道全線交通量為32.0百萬車公里，預估今日交通量為90百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。今天上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、南屯至王田，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局表示，今天上午10時28分於國1南向188公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內車道，於上午10時33分排除，造成後方車流回堵1公里；10時51分於國1南向183.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內車道，於上午10時59分排除，造成後方車流回堵1公里；11時於國1南向196.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外車道，於上午11時4分排除，造成後方車流回堵2公里。

高公局預判今天下午重點壅塞路段，將出現在國5南向南港系統－頭城等路段，建議用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局表示，提醒民眾假期前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。另外，務必養足精神，避免疲勞駕駛，注意車前狀況並保持行車安全距離。

為避免塞車分散車流，高公局呼籲連假出外旅遊民眾，南北長途走國3及台61、短途不要上國道、替代道路不用等、搭乘公共運輸。（編輯：陳政偉）1120121