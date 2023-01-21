初一走春路況 廟宇熱點周邊路段估上午現車潮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北21日電）交通部公路總局今天表示，明天大年初一預估部分銜接國道、廟宇參拜熱點周邊路段上午8時起陸續出現車潮，提醒用路人避開尖峰時段。

公路總局發布新聞資料指出，預估22日上午8時起，包含台64線接國3中和交流道、台65線土城接國3土城交流道、台74線台中環線接國3交流道等路段，南下將車多壅塞。

另外，台2線關渡路段及福隆至大里路段、台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮、台17線南鯤鯓代天府等路段，預估全天有走春車潮，提醒用路人避開尖峰時段再前往參拜，或行駛替代道路，避免遇塞車。

台9線蘇花公路南向部分，預估22日上午5時起，在蘇澳端、東澳隧道、東澳至南澳、南澳市區及觀音隧道北端會有車多壅塞狀況，並持續至傍晚。

蘇澳地區南向將機動實施大客車優先道，建議民眾可搭國道客運北花線，除享有票價優惠，22日凌晨4時至下午5時，實施台9線蘇花路廊雙向禁止21噸以上大貨車通行，並開放大客車行駛蘇花改路段路肩，有效縮短行車時間，可多利用。

公路總局也鼓勵民眾多利用台61線，並與高速公路局在國道及省道沿線設指示牌，國1、國3各轉折點鄰近路段的CMS電子看板皆會顯示旅行時間資訊，提供用路人參考。

此外，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局協調客運籌措運能，並視人潮機動增班，西部國道客運今天至中午12時共行駛2010班次、疏運2萬7398人；東部國道客運路線共行駛539班次、疏運6465人。

公路總局表示，西部國道客運22日仍有7成空位，東部國道客運有9成空位，有需求民眾可搭乘。（編輯：唐聲揚）1120121