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初一走春路況 廟宇熱點周邊路段估上午現車潮

2023/1/21 18:05（1/21 19:33 更新）
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交通部公路總局21日表示，明天大年初一預估部分銜接國道、廟宇參拜熱點周邊路段上午8時起陸續出現車潮。（中央社檔案照片）
交通部公路總局21日表示，明天大年初一預估部分銜接國道、廟宇參拜熱點周邊路段上午8時起陸續出現車潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉建邦台北21日電）交通部公路總局今天表示，明天大年初一預估部分銜接國道、廟宇參拜熱點周邊路段上午8時起陸續出現車潮，提醒用路人避開尖峰時段。

公路總局發布新聞資料指出，預估22日上午8時起，包含台64線接國3中和交流道台65線土城接國3土城交流道台74線台中環線接國3交流道等路段，南下將車多壅塞。

另外，台2線關渡路段及福隆至大里路段台3丙線竹山紫南宮台19線北港朝天宮台17線南鯤鯓代天府等路段，預估全天有走春車潮，提醒用路人避開尖峰時段再前往參拜，或行駛替代道路，避免遇塞車。

台9線蘇花公路南向部分，預估22日上午5時起，在蘇澳端東澳隧道東澳至南澳南澳市區觀音隧道北端會有車多壅塞狀況，並持續至傍晚。

蘇澳地區南向將機動實施大客車優先道，建議民眾可搭國道客運北花線，除享有票價優惠，22日凌晨4時至下午5時，實施台9線蘇花路廊雙向禁止21噸以上大貨車通行，並開放大客車行駛蘇花改路段路肩，有效縮短行車時間，可多利用。

公路總局也鼓勵民眾多利用台61線，並與高速公路局在國道及省道沿線設指示牌，國1、國3各轉折點鄰近路段的CMS電子看板皆會顯示旅行時間資訊，提供用路人參考。

此外，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局協調客運籌措運能，並視人潮機動增班，西部國道客運今天至中午12時共行駛2010班次、疏運2萬7398人；東部國道客運路線共行駛539班次、疏運6465人。

公路總局表示，西部國道客運22日仍有7成空位，東部國道客運有9成空位，有需求民眾可搭乘。（編輯：唐聲揚）1120121

（圖取自facebook.com/hi.freeway）
（圖取自facebook.com/hi.freeway）
#國道
#走春
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