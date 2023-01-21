初一各地回溫南部上看29度 東半部有零星降雨

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（中央社記者劉建邦台北21日電）中央氣象局今天表示，22日（初一）因轉吹東南風，各地白天氣溫漸回升，南部有機會到攝氏28、29度，水氣減少，僅東半部有零星降雨。

氣象局表示，明天各地高溫可以來到23到26度，南部內陸地區有機會28、29度，相當溫暖舒適，西半部及東北部低溫約15到17度，花東地區低溫18、19度，中南部日夜溫差及南北溫差大，外出活動請適時調整穿著。

中央氣象局臉書（Facebook）粉專「報天氣」貼文，23日（初二）鋒面通過及寒流逐漸南下，冷空氣在鋒面通過後抵達，入夜明顯降溫，24日至26日（初三、初四、初五）清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。

空氣品質方面，根據環保署預報資訊，22日環境風場為東南風，西半部位於背風側，擴散條件轉差，污染物稍易累積，容易有局部霧或低雲影響能見度。雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級，高屏空品區為橘色提醒等級。（編輯：唐聲揚）1120121