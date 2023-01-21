更多編輯台推薦新聞：
過年電影台強檔節目表 除夕到初五追片看點
娛樂

過年電影台強檔節目表 除夕到初五追片看點

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查
生活

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
一週大事／尼泊爾墜機、阿爾登將卸任、最快4月發6000元...
首頁 / 生活
2023春節天氣交通
新聞專題
2023春節天氣交通1/29
首頁 / 生活

初一各地回溫南部上看29度 東半部有零星降雨

2023/1/21 19:20（1/21 19:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北21日電）中央氣象局今天表示，22日（初一）因轉吹東南風，各地白天氣溫漸回升，南部有機會到攝氏28、29度，水氣減少，僅東半部有零星降雨。

氣象局表示，明天各地高溫可以來到23到26度，南部內陸地區有機會28、29度，相當溫暖舒適，西半部及東北部低溫約15到17度，花東地區低溫18、19度，中南部日夜溫差及南北溫差大，外出活動請適時調整穿著。

中央氣象局臉書（Facebook）粉專「報天氣」貼文，23日（初二）鋒面通過及寒流逐漸南下，冷空氣在鋒面通過後抵達，入夜明顯降溫，24日至26日（初三、初四、初五）清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。

空氣品質方面，根據環保署預報資訊，22日環境風場為東南風，西半部位於背風側，擴散條件轉差，污染物稍易累積，容易有局部霧或低雲影響能見度。雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級，高屏空品區為橘色提醒等級。（編輯：唐聲揚）1120121

#氣象局
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
初一走春路況 廟宇熱點周邊路段估上午現車潮