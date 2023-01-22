大年初一各地白天氣溫回升 北部東部有零星雨

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中央氣象局表示，22日各地白天氣溫回升，高溫可達攝氏23到26度，南部有機會達29度。圖為民眾到高雄市新興區一處公園散步。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉冠吟台北22日電）今天是大年初一，中央氣象局表示，各地白天氣溫回升，高溫可達攝氏23到26度，南部有機會達29度；北部、東半部有零星降雨機率。

中央氣象局指出，今天台灣附近轉吹東南風，各地白天氣溫最高可以來到23到26度，南部內陸地區有機會到28、29度，相當溫暖舒適。

不過，夜晚清晨仍偏涼，西半部及東北部低溫約15到17度，花東地區低溫18、19度，中南部日夜溫差及南北溫差大。

氣象局指出，今天各地大多為多雲到晴的天氣，只有北部、東半部地區有零星降雨的機率。夜晚到清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，清晨5時發出濃霧特報，台中及桃園有能見度不足200公尺的現象。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為東南風，西半部地區位於背風側，擴散條件轉差，污染物稍易累積，且易有局部霧或低雲影響能見度。

竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：戴光育）1120122