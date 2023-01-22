大年初一走春路況 預估台9線蘇花公路等處湧車潮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北22日電）今天是春節連假第3天（初一），公路總局表示，預估今天車潮包含台9線蘇花公路、台61線鳳鼻至香山路段等，民眾出發前可利用App、CMS及警廣獲得路況資訊，避免塞在車陣中。

交通部公路總局今天發布新聞稿指出，預估今天車潮包含台9線蘇花公路、台61線鳳鼻至香山路段、台1線水底寮至楓港路段；銜接國道易壅塞路段，包含台74線台中環線接國3、台9線國5頭城交流道路段及台18線中埔交流道路段等。

部分旅遊觀光景點路段也預估將有車多或壅塞情形，如廟宇周邊道路，包含台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮及台17線南鯤鯓代天府等。

另外，台9線蘇花路廊南下方向，自今天清晨5時至下午1時禁止21噸以上大貨車通行，並開放大客車行駛蘇花改路段路肩，以減少隧道路段出現客貨併排行駛的情形，花蓮崇德地區北上也將機動調整大客車優先道疏導措施。

公路總局表示，民眾出發前可利用幸福公路App、CMS（資訊可變標誌）及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，以避免塞在車陣中。

此外，鼓勵民眾搭乘公共運輸，公路總局指出，已請客運業者於民國112年春節連假期間籌備充足運能，落實人車安全整備及防疫措施，這次連假另推出國道客運優惠措施。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局表示，已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛4580班次，疏運6萬3687人，疏運人數較111年同期減少10.7%；東部國道客運路線共計行駛1525班次，疏運1萬8299人，疏運人數較111年同期增加35.7%。

昨天除夕路況，公路總局指出，僅台74線大里至霧峰路段有短暫車多的情況，其餘路段皆為順暢，其餘省道路段車流順暢。（編輯：戴光育）1120122