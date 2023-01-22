初一國道車多 國1南向楊梅至新竹等6處下午易塞

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（中央社記者葉冠吟台北22日電）大年初一迎走春人潮，國道多處出現塞車，交通部高速公路局指出，今天下午將有6處重點壅塞路段，包含國1南向楊梅-新竹、國3南向土城-關西、國5北向宜蘭-坪林等路段。

今天截至下午2時40分，高公局統計前10名壅塞路段，包含國道1南向湖口服務區-竹北、西螺服務區-西螺、新竹系統-頭份；國道3南向環東-南港、大溪-龍潭、茄苳-香山、新竹系統-茄苳、中興系統-中興、東向萬芳-木柵；國道5南向南港系統-石碇。

公路局預判今天下午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹，彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西，北向草屯-霧峰；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等路段，用路人可透過高速公路1968網站或App，以及行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

公路局提醒民眾，假期前作好車輛保養及檢查，避免旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。另建議南向民眾多利用下午時段行駛國道、北向民眾多利用上午時段行駛，以避開壅塞節省寶貴時間；務必養足精神，避免疲勞駕駛，注意車前狀況並保持行車安全距離。

為避免塞車，高公局呼籲連假出外旅遊民眾，建議南北長途走國3及台61線，短途不要上國道、多搭乘公共運輸。（編輯：戴光育）1120122