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2023春節天氣交通
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2023春節天氣交通1/36
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初二留意寒流報到越晚越冷 初三初四低溫探7度

2023/1/22 17:22（1/22 18:01 更新）
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中央氣象局表示，23日清晨有一道鋒面通過，會為台中以北跟東半部帶來局部短暫雨，白天起寒流報到，越晚越冷。圖為台北市南港區民眾外出穿著厚重冬衣。（中央社檔案照片）
中央氣象局表示，23日清晨有一道鋒面通過，會為台中以北跟東半部帶來局部短暫雨，白天起寒流報到，越晚越冷。圖為台北市南港區民眾外出穿著厚重冬衣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北22日電）中央氣象局今天表示，明天清晨有一道鋒面通過，會為台中以北跟東半部帶來局部短暫雨，白天起寒流報到，溫度一路往下滑，越晚越冷，預計24及25日（初三及初四）低溫下探攝氏7度以下。

中央氣象局預報員張承傳今天告訴中央社記者，明天清晨鋒面通過，因此從東半部有局部短暫雨，台中以北也有零星降雨，白天後鋒面遠離，降雨改為迎風面為主，北部越晚下雨機率越高，中部山區也會有零星降雨。

張承傳指出，明天白天起寒流報到，越晚越冷，但溫度下降還沒有很明顯，北部及東半部高溫會比今天低一點，約落在攝氏20度左右，花東22度到24度，中南部則是還沒有受到影響，明天晚上起各地開始轉冷，24日及25日（大年初三及初四）是這波寒流最冷的時候，屆時台南以北低溫下探7到10度，沿海空曠地區會再低個1到2度。

他表示，高屏及台東地區溫度則是稍微高一點，約落在11度到13度左右，高溫方面，北部東北部只有12到13度，其他地區除了高屏還有20度以外，其他都在20度以下。

寒流報到也讓高山有降雪機率，張承傳說，預計24日及25日北部及東北部2000公尺以上高山及中部、東部3000公尺以上高山都有降雪機率。

張承傳也提醒，今天到明天西半部跟金馬都還有濃霧發生機率，風的部分從明天傍晚起會增強，提醒民眾要留意。

他表示，26日（大年初五）寒流減弱，溫度稍微回升，但是27日（大年初六）又有一波冷空氣南下，預計強度為強烈大陸冷氣團，會一路影響到29日（大年初八）。（編輯：卞金峰）1120122

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
#張承傳
#中央氣象局
#台中市
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