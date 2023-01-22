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初一國5估深夜才紓解 初二國道路況留意15地雷路段

2023/1/22 19:00（1/22 19:27 更新）
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農曆大年初一走春出遊，國道3號三鶯至龍潭南向路段22日上午出現壅塞情況，行車速度緩慢。中央社記者王騰毅攝 112年1月22日
農曆大年初一走春出遊，國道3號三鶯至龍潭南向路段22日上午出現壅塞情況，行車速度緩慢。中央社記者王騰毅攝 112年1月22日
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（中央社記者余曉涵台北22日電）今天是大年初一，根據國道即時路況顯示，截至晚間6時仍有不少路段仍壅塞不好走，預估西部國道要到晚間7時才會紓解，國5則要到深夜，明天預估有15路段將會壅塞，不太好走。

根據國道即時路況顯示，今天晚間6時，國道多處壅塞，包含國1大華系統到汐止、新竹到竹北、三義到泰安服務區、下營系統到麻豆 、安定到台南系統；國3通宵到大甲、柳營到善化；國5宜蘭到坪林；國6舊正到霧峰系統等，時速都不到40公里。

高公局表示，今天西部國道的路況的確比預估的還要壅塞一點，因此西部國道要到晚間7時後才會紓解，國5方面北上路段則要到今天晚間11時後才會紓解。

高公局指出，截至下午5時，國道交通量為82.2百萬車公里，預估今天交通量為120百萬車公里。

明天是大年初二回娘家的日子，高公局表示，預估國道交通量為138百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.6倍，其中南向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

明天壅塞路段包含國1南向楊梅到新竹、彰化系統到埔鹽系統，北向西螺到埔鹽系統、南屯到后里、苗栗到湖口、圓山到大華系統；國3南向土城到關西、快官到霧峰，北向竹山到中興、草屯到霧峰、大山到香山、關西到大溪；國5南向南港系統到頭城，北向宜蘭到坪林、國6西向舊正到霧峰系統等路段。

高公局建議，南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

高公局說，明天國道相關疏導措施包括凌晨0時到中午12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口，清晨5時到中午12時封閉國5石碇、坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時到清晨5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。（編輯：卞金峰）1120122

（圖取自facebook.com/hi.freeway）
（圖取自facebook.com/hi.freeway）
#西部國道
#高公局
#霧峰
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