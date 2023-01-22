國道火燒車2死 駕駛涉酒駕自撞釀連環追撞

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國道1號北上苗栗縣頭屋路段22日清晨發生6車連環追撞事故，警方查出，整起事故因第1輛車的陳姓女駕駛（左）涉酒駕自撞護欄釀禍。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 112年1月22日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）國道1號北上苗栗縣頭屋路段今晨5時許發生6車連環追撞事故，其中統聯客運與1輛小客車起火燃燒，造成2人死亡。警方查出，整起事故因第1輛車女駕駛涉酒駕自撞護欄釀禍。

國道警察第2大隊交通組長張明光上午接受媒體聯訪表示，這起事故發生在國道1號北上128公里、頭屋路段，現場為5部自小客車及統聯客運共計6車連環追撞。

初步調查事發經過，研判為第1輛自小客車自撞護欄後，打橫在車道上，第2輛小客車駕駛熱心停靠路邊幫忙救護、報案，隨後統聯客運擦撞事故車引發一連串追撞。

其中統聯客運車頭因追撞力道猛烈，推撞前方1部自小客車，兩車緊連著一路滑行後起火燃燒，造成統聯客運楊姓駕駛（48歲）及小客車內許姓女乘客（62歲）葬身火海。

事故現場另有9人受傷由苗栗縣消防局協助送醫，其中包含1名懷孕2個月的孕婦骨盆破裂、頭部撕裂傷，將轉院治療。

警方指出，統聯客運為台中開往機場，車上載有21名準備前往機場的乘客，發生事故後機警疏散，由其他車輛接駁，並未造成重大死傷，是不幸中的大幸。

第1部自撞護欄的自小客車陳姓女駕駛（46歲）第一時間聲稱因「恍神」自撞，但經警方酒測後，她的酒測值達每公升0.34毫克超標。

警方表示，其餘車輛駕駛均無酒駕情事，後續將依公共危險、過失致人於死等罪嫌偵辦。（編輯：戴光育）1120122