國1連環撞引火燒車2死 酒駕女認曾喝酒精飲料

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國道1號苗栗頭屋路段22日清晨發生6車連環追撞引起火燒車致2死4傷悲劇。警方初判肇因第1部小轎車陳姓女駕駛（中）酒駕自撞護欄釀禍，她坦承除夕夜曾喝含酒精飲料沙瓦，酒測值超標送辦。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真112年1月22日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）國道1號苗栗頭屋路段今天清晨發生6車連環追撞引起火燒車致2死4傷悲劇。警方初判肇因第1部小轎車陳姓女駕駛酒駕自撞護欄釀禍，她坦承除夕夜曾喝含酒精沙瓦飲料，酒測值超標送辦。

國道警察第2大隊調查，陳姓女駕駛（46歲）清晨4時許駕駛白色自小客車行經國道1號北上約128公里頭屋路段，因酒駕自撞外側護欄，打橫在外側車道，衍生後方統聯客運及其他4部自小客車陸續追撞事故，造成統聯客運楊姓駕駛（48歲）及另一部由蔡姓男子駕駛小客車的許姓女乘客（62歲）葬身火燒車內，另有其他事故車輛4人受傷。

警方指出，蔡男駕駛的自小客車發現前方陳女事故車打橫在車道，緊急煞停，遭後方統聯客運一路往外側護欄推撞，高速撞擊過程導致油箱破裂，可能滲出的燃油經機件高熱或是摩擦護欄引起高溫而引發火燒車。

苗栗縣消防局獲報派遣人車到場時，蔡男駕駛的自小客車與統聯客運緊緊相連並陷入一片火海；蔡男表示，他載著許姓女友從彰化打算要到南庄加里山，車禍發生後，他倉皇爬出車外，原本想回頭救許女，但副駕駛座緊貼著護欄，且車體變形又不斷有濃煙竄出，只能放棄。

國道1號頭屋路段22日清晨發生多車連環追撞事故，其中一輛統聯客運及前方自小客車起火燃燒，包括統聯駕駛、自小客車內1名乘客不幸葬身火海。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 112年1月22日

統聯客運為台中開往機場班次，車上載有21名乘客。根據部分乘客說法，事故發生時，有人機警開啟後方安全門，才得已全數逃生，遺憾駕駛可能在撞擊瞬間已昏迷且卡在駕駛座上，不幸喪生。



統聯客運楊姓駕駛的母親及女兒聞訊從彰化北上，悲慟不已。楊母指出，兒子離婚後與孫女相依為命，平日工作正常認真，公司也正常排休，未料農曆大年初一就遭此劫難「太可憐」。



楊男的13歲女兒則說，昨晚還和父親一起吃年夜飯，餐後父親先洗澡休息，準備上班，原本父女倆還說好等放假要一起出去玩，「想叫他帶我去台北地下街，現在沒辦法了」，不禁悲從中來掩面哭泣，令人鼻酸。



警方調查，陳女昨晚除夕夜在台中曾喝了含酒精飲料沙瓦，今天凌晨駕車北上，在上國道前還先在台中文心路小憩片刻，事故發生後，經酒測值為0.34毫克，下午被依公共危險、過失致死等罪嫌移送偵辦；其餘車輛駕駛經查無酒駕情事，但相關肇事經過及責任歸屬仍待進一步釐清。

國道警察第2大隊表示，春節連假為家庭團聚時刻，聚餐小酌在所難免，為避免憾事再度發生，即起規劃為期7天取締酒後駕車路檢專案，展示警方取締酒駕無容忍、無假日、貫徹到底決心，以維護高速公路行車安全，並提醒民眾，酒精代謝率因人而異，飲用酒類後休息時間不足，體內仍會殘留酒精，影響行車安全，呼籲用路人切勿酒後駕車。（編輯：卞金峰）1120122