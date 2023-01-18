彰化男5年逾3次酒駕罰18萬 住處被查封才繳清罰鍰

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鄭男5年內違規酒駕3次以上，被彰化監理站重罰18萬元、終身不得考領駕照，但鄭男不願繳清罰鍰，直到發現位於彰化溪州鄉的住處被貼上封條，經家人勸說才繳清欠款。（法務部行政執行署彰化分署提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年1月18日

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（中央社記者吳哲豪彰化18日電）鄭男5年內違規酒駕3次以上，被彰化監理站重罰18萬元、終身不得考領駕照，但鄭男不願繳清罰鍰，直到發現位在彰化溪州鄉的住處被貼上封條，且經家人勸說，才繳清欠款。

法務部行政執行署彰化分署今天發布新聞稿指出，家住彰化溪州鄉的57歲鄭男，民國103年至109年曾有多次酒駕違規紀錄，109年5月又因在彰化田中鎮酒駕騎車被舉發，5年內違規酒駕3次以上，被交通部公路總局台中區監理所彰化監理站重罰新台幣18萬元，吊銷駕照終身不得考領。

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鄭男一直未繳罰鍰，彰化監理站將案件移送彰化分署強制執行，分署人員查出鄭男名下在溪州鄉及二水鄉有土地及建物，其中位在溪州鄉的房地為鄭男住處，因此先將房地查封，以免鄭男脫產。

彰化分署人員查封房地時，鄭男因酒駕遭判處有期徒刑1年2個月，正在監獄服刑中，鄭男得知住處遭查封，曾允諾分期每月繳5000元，不過鄭男出獄後又未按時繳交罰鍰，直到回到住處看見牆上封條，經家人勸說，才願繳清罰鍰，以免無家可歸。（編輯：陳仁華）1120118