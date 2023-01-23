初二國道路況 上午部分路段紫爆車速不到20公里

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（更新）根據高速公路1968即時路況網頁，上午9時30分，國3南向龍井-和美、國1南向湖口服務區-竹北已經出現紫爆，車速不到20公里。

（中央社記者謝靜雯台北23日電）今天是大年初二，高速公路局估國道交通量為138百萬車公里，預判上午重點壅塞路段有國1南向楊梅-新竹等7路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

高速公路局今天發布新聞稿表示，昨天全日交通量為119.8百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）的1.4倍，國5交通量為3.4百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）的1.3倍。

昨天下午國道壅塞路段包括國1南向楊梅至竹北、新竹系統至頭份，北向內湖至汐止端；國3南向三鶯至高原、新竹系統至香山、北向新店至南港系統；國5南向南港系統至坪林，北向頭城至坪林，其餘路段均能維持行車順暢，整體國道車流至晚間8時前均已逐漸紓解。

高公局表示，今天凌晨0時至5時交通量為9.6百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）的2.7倍，預估今天交通量為138百萬車公里，目前全國道路況皆大致正常，截至上午8時，交通量為21.4百萬車公里。

高公局預判今天上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向南屯-后里、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

今日相關疏導措施包括，凌晨0時至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統，上午5時至12時封閉國5石碇、坪林南向入口；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968 App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。

替代道路部分，高公局建議長途民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6、台74接國4替代國1與國3台中路段；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。（編輯：張雅淨）1120123