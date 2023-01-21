自行車可騎上人行道？左轉車與右轉車誰優先？北市警解析交通冷知識

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台北市警察局交通警察大隊指出，自行車屬慢車、不得行駛人行道，但設有行人及自行車專用標誌除外，違者將開罰。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃麗芸台北21日電）台灣地小人稠，交通規則繁多，有些交通冷知識鮮為人知，台北市警察局交通警察大隊舉例指出，自行車屬慢車、不得行駛人行道，但設有行人及自行車專用標誌除外，違者將開罰。

春節連假，民眾常攜家帶眷出遊走春，但有些交通冷知識仍要搞清楚，以免誤觸法網。

近年隨著自行車運動風潮興起，大街小巷常可見自行車族穿梭其中。台北市警察局交通警察大隊執法組長黃孝勳告訴中央社記者，常被疏忽的交通冷知識之一就是「自行車不能騎人行道」，因為它屬於慢車類型之一，便利性極高，但應行駛於慢車道，不得行駛人行道。

黃孝勳指出，自行車騎士違規行駛人行道者，依道路交通管理處罰條例第74條第1項第5款規定，將處駕駛人新台幣300至1200元罰鍰；但若人行道設有行人及自行車專用標誌，則自行車可以通行，仍應以行人通行為優先。

除此之外，「同一個路口轉彎，左轉車跟右轉車誰有優先權」也是民眾易忽略的交通冷知識之一。黃孝勳表示，依道路交通安全規則第102條規定，汽車行駛至路口，未劃分幹支道、車道數相同且同為直行車或轉彎車時，左方車應暫停讓右方車先行。

他說，對向車輛都要轉入單一車道時，為右轉車讓左轉車；但若是轉入多車道時，為右轉車轉入外側車道，左轉車轉入內側車道。

另一個關於重機的交通冷知識，黃孝勳提到，就是「黃紅牌的重型機車，可以多輛同時停在停車格」，依道路交通安全規則第112條第1項第14款規定，1個小型車停車格位得停放1輛以上的大型重型機車。希望透過這些交通冷知識說明，讓用路人行得更安全。（編輯：李亨山）1120121