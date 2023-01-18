台中LaLaport旁人行道停滿機車 警方加強取締

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

位於台中市東區的三井LaLaport大型購物中心17日起開放南館試營運，大批人潮、車潮湧入，18日記者前往周邊查看，發現多處人行道停滿機車。中央社記者蘇木春攝 112年1月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中18日電）台中LaLaport大型購物中心昨起試營運，吸引大批人潮車潮，周邊人行道停滿車，收費停車場卻空蕩蕩，遭網友批評是「行人地獄」。警方表示，協調業者宣導停車動線並加強取締。

三井台中LaLaport南館17日在春節連續假期前試營運，商場緊鄰中部地區最大的傳統市場建國市場，昨天試營運首日，無論是前往商場或採辦年貨，都湧入大量人潮及車潮，周邊整天都堵車。

有網友昨天在批踢踢（PTT）發文表示，晚上騎機車到LaLaport，發現人行道上停滿機車，甚至有汽車直接停在人行道上，未見有警察開單取締，最後他將機車停在購物中心的收費停車場，卻發現停車場內竟空蕩蕩。

其他網友看了留言回應：「根本行人地獄」，還有網友嘲諷是「最美的風景」、「人行道是拿來停車的 不是給行人走的」。

記者今天上午前往LaLaport周邊查看，發現多處人行道停滿機車，甚至有多名機車騎士騎機車在人行道上來回穿梭、險象環生。

台中市政府警察局第三分局今天透過文字稿表示，購物商場目前只開放南館停車場（北館尚未開放），可開放的停車空間僅有原規劃1/3，且購物商場停車場汽、機車出入口位在同處，機車騎士不易確認停車動線行向。

警方指出，業者已在振興路設「免費」機車停車場，提供約1200格免費機車停車空間，但因標示不明，昨天使用率僅1/10，警方已與業者召開協調會，請業者儘速製作相關宣導告示牌。

警方表示，商場周邊建成路、振興路、進德路沿線，預計於近日完成停車宣導牌面設置，加強導引機車停放至振興路免費機車停車場。對於違規車輛將加強執法，並與交通局聯繫派員協助拖吊違規車輛，以維護用路人權益。（編輯：郭諭儒）1120118

位於台中市東區的三井LaLaport大型購物中心17日起開放南館試營運，大批人潮、車潮湧入，周邊人行道也停滿機車，警方到場取締。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 112年1月18日