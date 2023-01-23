初二南北溫差大 晚間起明顯轉冷

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中央氣象局表示，23日寒流開始南下，白天降溫幅度不大，但晚上氣溫會快速往下降。圖為小朋友在台北花博公園騎腳踏車。中央社記者吳家昇攝 112年1月22日

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（中央社記者王心妤台北23日電）今天是大年初二，寒流開始南下，白天降溫幅度不大，但晚上氣溫會快速往下降，各地天氣都將明顯轉冷，氣象局提醒，南北溫差大，南來北往留意溫度變化。

中央氣象局表示，今天白天降溫幅度不大，主要影響在北部及東北部，白天北部與東北部高溫約在攝氏20度，花東約在22度至24度之間，中南部仍有26至29度，南北溫差大，南來北往注意溫度變化。受到寒流南下影響，晚上開始氣溫快速下降，各地天氣將明顯轉冷。

降雨方面，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部的降雨會愈晚愈明顯，中部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲。

另外，西半部及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路、交通往返請留意路況及航班資訊；東北風明顯增強，傍晚起至晚間台南以北、東北部、東部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，海邊活動注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天鋒面通過及寒流南下，東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，雲嘉南以南位於下風處，污染物稍易累積；西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」，金門受中國東南沿海污染物影響短時間可能達紅色警示等級。（編輯：張雅淨）1120123