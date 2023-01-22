國1頭屋段遊覽車與5車連環撞 釀2死9送醫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）國道1號頭屋路段今天清晨發生多車連環追撞事故，其中1輛統聯客運及前方自小客車起火燃燒，客運駕駛及小客車1名乘客葬身火海，其餘乘客及時疏散；事故另造成9人受傷送醫。

苗栗縣消防局清晨5時許接獲通報，國道1號北上128公里、頭屋路段發生車禍，隨即派遣苗栗、頭屋以及特搜等多個分隊前往搶救。

救援人員指出，事故現場有多部車輛疑因連環追撞分別停在內側、中線車道，其中1輛統聯客運車頭因追撞緊連著1部自小客車，兩車均已全面燃燒，包括統聯駕駛、自小客車內1名乘客不幸葬身火海。

起火的自小客車蔡姓駕駛表示，當時看到前方有車輛打橫在車道上，原本已經煞車沒有追撞上去，不料，正想倒車後退，一旁女性友人女大喊「後面有車」，後方統聯客運即追撞上來，隨即起火燃燒，他連忙倉皇逃出車外，但女性友人來不及逃出。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

統聯客運載有21名準備前往機場的乘客，事故發生後緊急疏散，由其他車輛接駁。有乘客指出，當時該路段有濃霧，視線不佳，疑似前方先有車輛自撞護欄後，造成連環追撞；另有一名追撞事故車輛的駕駛表示，眼見前方已經「撞成一片」緊急閃車，聽到起火的車上還有人受困，想要幫忙救人也已經來不及。

苗栗縣消防局統計，車禍現場有2人死亡，另有9人受傷送醫。國道警方指出，包括統聯客運在內，共6部大小車追撞，事發經過及肇事原因尚待調查釐清。1120122