高速公路路況初一走春出遊湧車潮 部分路段紫爆

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根據高速公路局即時路況，國3環東至南港南向路段22日上午出現紫爆。（圖取自高速公路1968即時路況網頁1968.freeway.gov.tw）

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（中央社網站22日電）大年初一走春出遊湧車潮，根據高速公路局約上午11時即時路況，國3環東至南港南向路段出現紫爆，行車速度一度只有2公里。國1湖口服務區至竹北南向、國3烏日至霧峰南向等路段行車速度不到20公里。

國1北向127.3K頭屋路段今天清晨4時57分發生統聯客運與5輛小客車連環追撞事故，占用全車道，其中客運及一輛小客車起火，造成客運駕駛及小客車一名乘客死亡，另有9人受傷送醫，後方回堵3公里。高公局表示，事故上午8時21分已排除。

替代道路部分，高公局表示，長途則建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6、台74接國4替代國1與國3台中路段；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

至於省道快速道路，台88大寮至萬丹東向路段也紫爆，行車速度不到20公里。（編輯：簡莉庭）1120122