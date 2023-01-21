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除夕東北季風減弱 北部氣溫回升局部短暫雨

2023/1/21 09:53（1/21 10:18 更新）
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中央氣象局表示，21日除夕東北季風減弱，白天北部高溫有攝氏20至22度，中南部、台東地區地方則可以來到23至25度。圖為民眾帶著毛孩到高雄景點大港橋周邊散步。（中央社檔案照片）
中央氣象局表示，21日除夕東北季風減弱，白天北部高溫有攝氏20至22度，中南部、台東地區地方則可以來到23至25度。圖為民眾帶著毛孩到高雄景點大港橋周邊散步。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳台北21日電）進入春節連續假期第2天，今天除夕東北季風減弱，北部、東北部氣溫回升，白天北部高溫有攝氏20至22度，不過桃園以北等地區有局部短暫雨機率，宜蘭地區有局部大雨機率。

中央氣象局表示，今天及明天兩天東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；今天桃園以北、東半部地區、恆春半島及馬祖、金門有局部短暫雨，新竹至台中亦有零星短暫雨，台灣其他地區及澎湖為多雲到晴。

另外，中央氣象局上午9時10分發布大雨特報，受到東北季風影響，今天宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

氣溫部分，中央氣象局表示，各地早晚低溫約15到18度，白天北部及宜蘭、花蓮氣溫較前一天高，高溫約20到22度左右；中南部、台東地區地方則可以來到23至25度，南部近山區會更高一些，中南部日夜溫差大，早出晚歸適時調整穿著。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天東北季風減弱，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級，雲嘉南局部地區清晨至上午可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

中央氣象局指出，明日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區、恆春半島有局部短暫雨。今、明兩天西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；今天桃園至嘉義、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門有8至9級強陣風。（編輯：陳政偉）1120121

#除夕天氣
#春節天氣
#氣象局
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