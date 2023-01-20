除夕高速公路路況 5路段易壅塞 高公局建議南向下午出發

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國道5號石碇往坪林路段20日下午部分時段出現車潮，車輛雖多但整體交通大致順暢。中央社記者謝佳璋攝 112年1月20日

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（中央社記者陳怡璇台北20日電）高公局說，預判明天除夕重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城路段，建議南向用路人儘量下午時段出發。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，明天國道相關疏導措施包括單一費率、國道3號新竹系統到燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時到5時暫停收費、開放路肩及匝道儀控等。

此外，小年夜下午國道壅塞路段包括國1南向楊梅到新竹、三義到后里，國3南向茄冬到香山，國5南向南港系統到石碇，其餘路段大致正常。

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。（編輯：李明宗）1120120